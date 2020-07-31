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31 июля 10:46
автор: Артур Гичунцев

Кирилл Новиков: Задача «Динамо» – усилить середину поля. Три новичка будет точно

В минувшем сезоне команда заняла шестое место и вышла в Лигу Европы.

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заверил болельщиков, что этим летом команду усилят три новичка.

«У нас задача – усилить середину поля, она будет усилена однозначно, поэтому болельщикам переживать не надо. Три новичка будет точно. Может быть, кого-то еще одного приобретем, если получится договориться. Но я думаю, три, максимум четыре новичка нас пополнят», – сказал Новиков клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет переговоры с форвардом Александром Кокориным. Также ходили слухи, что клуб контактировал с полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым.

источник: «Советский спорт»
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