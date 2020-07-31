Кирилл Новиков: Задача «Динамо» – усилить середину поля. Три новичка будет точно

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заверил болельщиков, что этим летом команду усилят три новичка.

«У нас задача – усилить середину поля, она будет усилена однозначно, поэтому болельщикам переживать не надо. Три новичка будет точно. Может быть, кого-то еще одного приобретем, если получится договориться. Но я думаю, три, максимум четыре новичка нас пополнят», – сказал Новиков клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет переговоры с форвардом Александром Кокориным. Также ходили слухи, что клуб контактировал с полузащитником «Ахмата» Денисом Глушаковым.