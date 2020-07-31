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31 июля 11:05
автор: Артур Гичунцев

Источник: Кузяев готов потерять в деньгах ради трансфера в «Валенсию»

Игрок хочет попробовать себя в чемпионате Испании.

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может покинуть команду. Об этом сообщает Telegram-канал «Футбольный Биги».

По информации источника, игрок ведет переговоры о трансфере в «Валенсию», а его интересы представляет бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, который занялся агентским бизнесом.

Отмечается, что чемпион России хочет сохранить Кузяева и предложил ему контракт с зарплатой в два млн евро за сезон. «Валенсия» предлагает меньше, однако, решающую роль играет позиция футболиста – он хочет в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что у игрока также есть предложения от «Бордо» и «Марселя».

источник: «Советский спорт»
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