Источник: Кузяев готов потерять в деньгах ради трансфера в «Валенсию»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может покинуть команду. Об этом сообщает Telegram-канал «Футбольный Биги».

По информации источника, игрок ведет переговоры о трансфере в «Валенсию», а его интересы представляет бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, который занялся агентским бизнесом.

Отмечается, что чемпион России хочет сохранить Кузяева и предложил ему контракт с зарплатой в два млн евро за сезон. «Валенсия» предлагает меньше, однако, решающую роль играет позиция футболиста – он хочет в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что у игрока также есть предложения от «Бордо» и «Марселя».