«Спартак» начал переговоры о трансфере защитника «Страсбура»

Защитник «Страсбура» Кенни Лала может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщает Le10sport.com.

По информации источника, 28-летний футболист хочет покинуть команду этим летом и уже сообщил о своем желании руководству.

Отмечается, что клуб готов продать игрока, поскольку в следующем году он станет свободным агентом и может уйти бесплатно.

Добавим, что в минувшем сезоне Лала отыграл во всех турнира 33 матча, забил два гола и отдал один голевой пас.