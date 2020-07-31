«Спартак» начал переговоры о трансфере защитника «Страсбура»

Защитник «Страсбура» Кенни Лала может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщает Le10sport.com.
По информации источника, 28-летний футболист хочет покинуть команду этим летом и уже сообщил о своем желании руководству.
Отмечается, что клуб готов продать игрока, поскольку в следующем году он станет свободным агентом и может уйти бесплатно.
Добавим, что в минувшем сезоне Лала отыграл во всех турнира 33 матча, забил два гола и отдал один голевой пас.
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источник: «Советский спорт»