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31 июля 11:57
автор: Артур Гичунцев

«Спартак» начал переговоры о трансфере защитника «Страсбура»

Он выступает на правом фланге.

Защитник «Страсбура» Кенни Лала может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщает Le10sport.com.

По информации источника, 28-летний футболист хочет покинуть команду этим летом и уже сообщил о своем желании руководству.

Отмечается, что клуб готов продать игрока, поскольку в следующем году он станет свободным агентом и может уйти бесплатно.

Добавим, что в минувшем сезоне Лала отыграл во всех турнира 33 матча, забил два гола и отдал один голевой пас.

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Публикация от Kenny Lala (@tiiken27)

источник: «Советский спорт»
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