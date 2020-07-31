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31 июля 12:15
автор: Владислав Корегин

Карл-Хайнц Румменигге: Мы надеемся сохранить Алабу в команде

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оценил возможность продления контракта с защитником Давидом Алабой.

– Алаба провел отличный сезон. Я сохраняю оптимизм, что в итоге мы найдем решение, которое устроит обе стороны. Я всегда говорил, что для меня Давид на самом деле что-то вроде Беккенбауэра. Он первый игрок, который снова будет играть на таком уровне, как Франц в свое время, – сказал Румменигге Sky Deutschland.

Напомним, что ранее руководство мюнхенского клуба не согласилось с условиями Алабы в переговорах о новом соглашении – 28-летний австриец потребовал зарплату в 20 миллионов евро в год.

Алаба выступает за «Баварию» с июля 2010 года. С тех пор он провел за клуб 382 матча, забил 31 гол и отдал 48 ассистов. Его нынешний контракт истекает летом 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

источник: Sky Deutschland
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