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31 июля 12:25
автор: Владислав Корегин

«Барселона» – в списке претендентов на Виллиана

Полузащитник «Челси» Виллиан, у которого истекает контракт с лондонской командой этим летом, может оказаться в «Барселоне».

По информации Sky Sports, руководство каталонцев связалось с представителями 31-летнего бразильца, чтобы обсудить возможную сделку с игроком.

«Челси» пока не смог договориться с Виллианом о новом контракте – футболист хочет остаться в клубе еще на три года, в то время как синие готовы предложить лишь двухлетнее соглашение.

Бразилец перешел в «Челси» летом 2013 года из «Анжи» за сумму около 35 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 47 матчах, забил 11 голов и отдал девять ассистов.

Ранее сообщалось, что полузащитник, по всей вероятности, продолжит карьеру в другом лондонском клубе – «Арсенале».

источник: Sky Sports
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