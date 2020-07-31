Ломовицкий вернулся в «Спартак»

– ПФК «Арсенал» благодарит Александра Ломовицкого за профессиональное отношение к футболу и желает здоровья и больших успехов в карьере! – говорится в сообщении.

👏🏻🤝🏻Александр Ломовицкий возвращается в «Спартак»



У 22-летнего полузащитника завершилось арендное соглашение с ПФК «Арсенал».



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Напомним, что 22-летний россиянин был арендован «Арсеналом» прошлым летом сроком на один год. В минувшем сезоне на его счету 27 матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Тульский клуб финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 38 очков.