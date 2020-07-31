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31 июля 12:52
автор: Артур Гичунцев

Семин – о перспективах Кокорина в «Спартаке»: Многое зависит от партнеров

Ранее сообщалось, что нападающий станет футболистом красно-белых в субботу, 1 августа.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий на фоне многочисленных слухов о скором переходе Александра Кокорина в «Спартак».

«То, что Кокорин – игрок-голеадор, ни у кого не вызывает сомнения. Как дальше произойдет? Ему надо готовиться к сезону. Многое зависит от его тренировочной работы, от партнеров, которые будут создавать моменты, и он сам их будет создавать. От многих обстоятельств», – цитирует Семина «РБК-Спорт».

Контракт Кокорина с «Зенитом» действует до 31 июля 2020 года. Таким образом, он станет футболистом «Спартака» на бесплатной основе.

источник: РБК
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