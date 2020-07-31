Илья Самошников – о новом сезоне РПЛ: Хотелось бы с «Рубином» попасть в первую пятерку

– Я считаю, что для «Рубина» чемпионат закончился положительно. Ведь мы выполнили поставленную задачу. Что касается меня, то я в этом сезоне дебютировал в РПЛ и для меня это также положительный факт.

Думаю, каждый футболист настраивается на победу в каждом матче, чтобы занять, как можно более высокие места. Тяжело сказать точнее, но, наверное, хотелось бы с «Рубином» попасть в первую пятерку таблицы РПЛ, – цитирует Самошникова ТНВ.

22-летний россиянин выступает за казанский клуб с января 2020 года. С тех пор он сыграл в шести матчах, но результативными действиями не отметился.

Ранее Самошников играл за такие команды, как «Шинник», а также московские «Арарат» и «Торпедо».