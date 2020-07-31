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31 июля 14:28
автор: Владислав Корегин

Мостовой, Круговой и Терентьев вернулись в расположение «Зенита»

Защитники Данил Круговой и Денис Терентьев, а также полузащитник Андрей Мостовой вернулись в «Зенит», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Отмечается, что сегодня футболисты приступят к подготовке к новому сезону.

Мостовой провел сезон в аренде в «Сочи». 22-летний игрок принял участие в 26 матчах, забил шесть голов и отдал пять ассистов.

Что касается Кругового и Терентьева, то защитники были арендованы «Уфой» на один сезон. 22-летний Круговой сыграл в 13 встречах, отметившись двумя результативными передачами. На счету 27-летнего Терентьева 14 поединков и один гол.

В матче первого тура Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака сыграют с «Ротором». Игра пройдет в Волгограде в 18:00 по московскому времени.

источник: ФК «Зенит»
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