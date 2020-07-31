Андрей Мостовой: Постараюсь оправдать доверие «Зенита»

– Очень рад тому, что «Зенит» решил меня вернуть, это значит, что в клубе на меня рассчитывают. Я постараюсь оправдать это доверие.

Это был мой первый сезон в Премьер-лиге, считаю, что неплохо его провел. У нас была сильная команда, хоть первый круг и выдался неудачным. Но потом все наладилось – все футбольные связи, и вторую часть сезона мы провели на хорошем уровне, – цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».

Напомним, что 22-летний россиянин провел прошлый сезон в аренде в «Сочи». В 26 матчах за команды он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2021 года.