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31 июля 14:55
автор: Владислав Корегин

Андрей Мостовой: Постараюсь оправдать доверие «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями после возвращения в петербургский клуб.

– Очень рад тому, что «Зенит» решил меня вернуть, это значит, что в клубе на меня рассчитывают. Я постараюсь оправдать это доверие.

Это был мой первый сезон в Премьер-лиге, считаю, что неплохо его провел. У нас была сильная команда, хоть первый круг и выдался неудачным. Но потом все наладилось – все футбольные связи, и вторую часть сезона мы провели на хорошем уровне, – цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».

Напомним, что 22-летний россиянин провел прошлый сезон в аренде в «Сочи». В 26 матчах за команды он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

источник: ФК «Зенит»
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