Андрей Мостовой: Постараюсь оправдать доверие «Зенита»

– Очень рад тому, что «Зенит» решил меня вернуть, это значит, что в клубе на меня рассчитывают. Я постараюсь оправдать это доверие.
Это был мой первый сезон в Премьер-лиге, считаю, что неплохо его провел. У нас была сильная команда, хоть первый круг и выдался неудачным. Но потом все наладилось – все футбольные связи, и вторую часть сезона мы провели на хорошем уровне, – цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».
Напомним, что 22-летний россиянин провел прошлый сезон в аренде в «Сочи». В 26 матчах за команды он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2021 года.
Андрей Мостовой: «Сергей Богданович выразил свою поддержку»— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 31, 2020
Полузащитник сине-бело-голубых — о возвращении в Петербург, беседе с главным тренером и настрое на предстоящий сезон: https://t.co/9v1jcfesks pic.twitter.com/SrpoqRw17U