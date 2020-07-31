Бывший защитник «Локомотива» Хеведес завершил карьеру

– У меня также было несколько предложений от клубов из Германии, а также за границей, но я больше не хотел зависеть от решений других людей. Я хотел бы подвести черту прямо сейчас. Конечно, я стал замечать, что мне требуется больше времени на восстановление. Я мог бы компенсировать это своим опытом. Но недавно я путешествовал со своей семьей по югу Франции и заметил, сколько радости мне приносит время, которое я провожу с сыном. Неожиданным образом футбол перестал иметь значение для меня, – цитирует Хеведеса Spiegel Online.

Напомним, что Хеведес выступал за «Локомотив» с лета 2018 года. В составе железнодорожников он провел 50 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами. Вместе с командой он победил в Кубке и Суперкубке России.

Также немец выступал за «Ювентус» и «Шальке».

В 2014 году Хеведес в составе сборной Германии стал чемпионом мира.