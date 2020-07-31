Хосонов перешел из ЦСКА в «Аланию»

Сообщается, что 22-летний россиянин продолжит свою карьеру в «Алании». Согласно порталу Transfermarkt, сумма сделки составила 230 тысяч евро.
Хосонов является воспитанником ЦСКА. В составе взрослой команды он провел 17 матчей, забив один гол. С января 2019-го по июнь 2020 года игрок провел в аренде в «Тамбове».
Отметим, что «Алания» по итогам прошлом сезона вышла в ФНЛ.
✍ Автор «золотого» гола в Суперкубке России-2018 Хетаг Хосонов покинул #ЦСКА и перешел в @fc_alania из родного Владикавказа. Успехов в дальнейшей карьере, Хас! 💔— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 31, 2020
📄 https://t.co/HFyeSi9spR pic.twitter.com/qdY0zxgHiJ