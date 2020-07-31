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31 июля 17:06
автор: Владислав Корегин

Хосонов перешел из ЦСКА в «Аланию»

Пресс-служба ЦСКА объявила об уходе полузащитника Хетага Хосонова.

Сообщается, что 22-летний россиянин продолжит свою карьеру в «Алании». Согласно порталу Transfermarkt, сумма сделки составила 230 тысяч евро.

Хосонов является воспитанником ЦСКА. В составе взрослой команды он провел 17 матчей, забив один гол. С января 2019-го по июнь 2020 года игрок провел в аренде в «Тамбове».

Отметим, что «Алания» по итогам прошлом сезона вышла в ФНЛ.

источник: ПФК ЦСКА
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