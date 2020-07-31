Антон Шунин: Шестое место для «Динамо» – это шаг вперед

– Шестое место – это шаг вперед. Мы выполнили задачу попасть в еврокубки, что вызывает только положительные эмоции. С другой стороны, «Динамо» есть куда стремиться, куда расти. Не хочется говорить, что данный результат – наш максимум на сегодня, но факт в том, что первая пятерка оторвалась довольно далеко и догнать ее в любом случае было бы тяжело, – цитирует Шунина пресс-служба московского клуба.

Напомним, что минувший сезон РПЛ «Динамо» закончило на шестом месте, набрав 41 очко, и пробилось в Лигу Европы – подопечные Кирилла Новикова будут стартовать в турнире со второго квалификационного раунда.

Что касается Шунина, то 33-летний голкипер принял участие в 24 матчах прошедшего сезона, пропустил 22 гола и восемь раз отстоял «на ноль».