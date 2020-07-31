«Спартак» провел первую тренировку после отпуска

Сегодня красно-белые провели двухчасовую тренировку на базе в Тушино. Отмечается, что, начиная с субботы, команда будет тренироваться по два раза в день.
В матче первого тура сезона 2020/2021 подопечные Доменико Тедеско сыграют дома с «Сочи». Матч состоится 9 августа в 20:00 по московскому времени.
«Спартак» провел в Тушино первую тренировку нового сезона! Все эмоции — в галерее на сайте 👇https://t.co/oJ7tKzMeDp pic.twitter.com/uvYdiOFWQT— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 31, 2020
источник: ФК «Спартак»