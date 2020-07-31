Осимхен стал игроком «Наполи»

21-летний нигериец подписал контракт до 30 июня 2024 года. Согласно информации Transfermarkt, сделка составила 50 миллионов евро + бонусы. Также в обратном направлении отправится голкипер неаполитанцев Орестис Карнезис.

Осимхен выступал в составе «Лилля» с августа 2019 года . В минувшем сезоне он забил 18 голов и отдал шесть ассистов в 38 матчах. Ранее он играл за «Вольфсбург» и «Шарлеруа».