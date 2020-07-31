Хосеп Гвардиола: Будет очень сложно найти игрока уровня Давида Сильвы

– Подписать кого-либо с его манерой игры и набором таких же качеств будет очень сложно. Способность Давида двигаться в ограниченном пространстве невероятна. Что меня больше всего удивило, узнав его за эти четыре года вместе, так это его огромная конкурентоспособность, когда он на поле и вне поля, – цитирует Гвардиолу DAZN.

Напомним, Давид Сильва сообщил о своем уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона. В составе «горожан» 34-летний испанец провел десять лет – он принял участие в 434 матчах, забил 77 мячей и сделал 140 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Сильва получил предложения от нескольких команд из ОАЭ и клуба MLS «Интер Майами». Также в списке претендентов на игрока значится «Лацио».