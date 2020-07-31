Федор Смолов: Думаю, ребята не против, что я вернулся в «Локомотив», хотя бы шутить кто-то будет

– В «Сельте» я не первый россиянин, у Карпина и Мостового – побольше историй. Но буду рассказывать, каково уехать в другой город и другую страну. Хотя из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным. По всем скучал, постоянно переписывался с братьями, Рифатом, Барой, Гилей. Сегодня уже неплохо пошутили. Думаю, ребята не против, что я вернулся. Хотя бы шутить кто-то будет, – передает слова Смолова пресс-служба «Локомотива».

В минувшую среду Смолов присоединился к тренировкам основного состава железнодорожников. Нападающий провел вторую часть завершившегося сезона в аренде в испанской «Сельте». Форвард провел 14 матчей в чемпионате Испании и записал на свой счет два забитых мяча.

Новый сезон московская команда откроет матчем против «Зенита» за Суперкубок, который пройдет в Москве 7 августа. В первом туре чемпионата России «Локомотив» 11 августа на выезде сыграет против «Рубина».