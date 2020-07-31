Александр Медведев: Кузяев сказал, что в России будет играть только в «Зените»

- Мы сделали Далеру предложение, у него еще есть время подумать. Рассчитываем, что он согласится. Он сказал, что в России будет играть только в «Зените», но у него есть мечта попробовать себя в Европе, - приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее Telegram-канал «Футбольный Биги» сообщил, что Кузяев ведет переговоры о переходе в «Валенсию» - испанская команда предлагает меньшую зарплату, однако, решающую роль играет позиция футболиста, желающего перебраться в европейский клуб.

Напомним, Кузяев перешел в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В завершившемся сезоне 27-летний полузащитник провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Отметим, что действующий контракт Кузяева с «Зенитом» рассчитан до 31 июля 2020 года.