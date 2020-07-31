Гендиректор «Химок»: Не смогли договориться с Юраном об условиях личного контракта

- Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт, - приводит слова Зайцева «РИА Новости».

Напомним, что по итогам досрочно завершенного первенства ФНЛ подмосковная команда заняла второе место и в следующем сезоне сыграет в РПЛ.

Добавим, что в первом туре нового сезона российской премьер-лиги «Химки» 8 августа на своем поле сыграют против ЦСКА.