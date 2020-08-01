ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 августа 00:18

Барков, Смирнов и Тихонов покинули «Химки»

Подмосковную команду в связи с окончанием контрактов покинули три футболиста.

Как сообщает пресс-служба «Химок», 31 июля закончились сроки действия контрактов у защитников Александра Смирнова, Михаила Тихонова и нападающего Дмитрия Баркова.

Отмечается, что новые контракты с клубом подписали нападающий Камран Алиев, а также вратари Илья Лантратов и Егор Генералов.

Ранее генеральный директор «Химок» Александр Зайцев рассказал, что в клубе не смогли договориться Юраном об условиях личного контракта, отметив, что после успехов в Кубке России специалист попросил довольно большого увеличения зарплаты.

Напомним, что по итогам досрочно завершенного первенства ФНЛ подмосковная команда заняла второе место и в следующем сезоне сыграет в РПЛ. В первом туре нового сезона российской премьер-лиги «Химки» 8 августа на своем поле сыграют против ЦСКА.

источник: ФК «Химки»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Виктор Альварес ушёл из тульского «Арсенала»Apple перенесла презентацию новых iPhoneОстанутся ли "дыры" в карте покрытия интернета: МТС будет строить сеть 5G в РоссииХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуТарасова объяснила уход Косторной от ТутберидзеРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верха
Барков, Смирнов и Тихонов покинули «Химки»
Подмосковную команду в связи с окончанием контрактов покинули три футболиста.
01.08.2020 00:18
Футбол
«Янг Бойз» в 14-й раз выиграл чемпионат Швейцарии
Футболисты «Янг Бойз» одержали победу над «Сьоном» в выездном матче 35-го тура чемпионата Швейцарии со счетом 1:0.
01.08.2020 00:03
Футбол
Глушенков приступил к тренировкам с основным составом «Спартака»
В пятницу красно-белые вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.
31.07.2020 23:27
Футбол
Роман Терюшков: Руководство «Химок» принимает решения и несет за них ответственность
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал решение «Химок» расторгнуть контракт с главным тренером команды Сергеем Юраном.
31.07.2020 22:54
Футбол
Ярослав Ракицкий: Люди, которые на нас кричат, проявляют свою слабость
Защитник «Зенита» прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о работе судей на полуфинале Кубка России (2:1).
31.07.2020 21:58
Футбол
«Шеффилд Уэнсдэй» лишился 12 очков в предстоящем сезоне чемпионшипа
Независимая дисциплинарная комиссия, назначенная в соответствии с регламентом EFL, постановила, что «Шеффилд Уэнсдэй» будет лишен 12 очков за нарушение финансовых правил.
31.07.2020 21:50
Футбол
Сергей Игнашевич: У «Торпедо» боеспособная команда, так что смотрю в будущее с оптимизмом
Главный тренер московского клуба оценил готовность команды к новому сезону ФНЛ.
31.07.2020 21:17
Футбол
«Химки»: Кандидатуры на пост нового главного тренера находятся в стадии обсуждения
Подмосковная команда намерена расторгнуть контракт с главным тренером Сергеем Юраном.
31.07.2020 21:01
Футбол
Гендиректор «Химок»: Не смогли договориться с Юраном об условиях личного контракта
Гендиректор «Химок» Александр Зайцев сообщил, что главный тренер подмосковной команды Сергей Юран покинет свой пост.
31.07.2020 20:20
Футбол
Александр Медведев: Кузяев сказал, что в России будет играть только в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» рассказал, что клуб сделал предложение о новом контракте полузащитнику Далеру Кузяеву.
31.07.2020 20:10
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика