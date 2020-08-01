Барков, Смирнов и Тихонов покинули «Химки»

Как сообщает пресс-служба «Химок», 31 июля закончились сроки действия контрактов у защитников Александра Смирнова, Михаила Тихонова и нападающего Дмитрия Баркова.

Отмечается, что новые контракты с клубом подписали нападающий Камран Алиев, а также вратари Илья Лантратов и Егор Генералов.

Ранее генеральный директор «Химок» Александр Зайцев рассказал, что в клубе не смогли договориться Юраном об условиях личного контракта, отметив, что после успехов в Кубке России специалист попросил довольно большого увеличения зарплаты.

Напомним, что по итогам досрочно завершенного первенства ФНЛ подмосковная команда заняла второе место и в следующем сезоне сыграет в РПЛ. В первом туре нового сезона российской премьер-лиги «Химки» 8 августа на своем поле сыграют против ЦСКА.