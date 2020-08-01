«ПСЖ» обыграл «Лион» и в девятый раз стал обладателем Кубка французской лиги

Основное и дополнительное время встречи, которая прошла на стадионе «Стад де Франс», завершилось вничью – 0:0, а в серии пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» - 6:5.

Таким образом, «ПСЖ» в девятый раз в истории клуба стал обладателем Кубка французской лиги. Ранее действующий чемпион Франции выигрывал трофей в 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Кубок французской лиги

Финал

«ПСЖ» – «Лион» - 1:0 (0:0, 6:5 пен.).

Послематчевые пенальти: Йоаким Андерсен - 0:1, Анхель Ди Мария - 1:1, Карл Токо Экамби - 1:2, Марко Верратти - 2:2, Максанс Какере - 2:3, Леандро Паредес - 3:3, Тьяго Мендес - 3:4, Андер Эррера - 4:4, Уссем Ауар - 4:5, Неймар - 5:5, Бертран Траоре - 5:5 (вратарь), Пабло Сарабия - 6:5.