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01 августа 01:02

«ПСЖ» обыграл «Лион» и в девятый раз стал обладателем Кубка французской лиги

Футболисты «ПСЖ» в серии пенальти обыграли «Лион» в финале Кубка французской лиги.

Основное и дополнительное время встречи, которая прошла на стадионе «Стад де Франс», завершилось вничью – 0:0, а в серии пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» - 6:5.

Таким образом, «ПСЖ» в девятый раз в истории клуба стал обладателем Кубка французской лиги. Ранее действующий чемпион Франции выигрывал трофей в 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Кубок французской лиги
Финал

«ПСЖ» – «Лион» - 1:0 (0:0, 6:5 пен.).

Послематчевые пенальти: Йоаким Андерсен - 0:1, Анхель Ди Мария - 1:1, Карл Токо Экамби - 1:2, Марко Верратти - 2:2, Максанс Какере - 2:3, Леандро Паредес - 3:3, Тьяго Мендес - 3:4, Андер Эррера - 4:4, Уссем Ауар - 4:5, Неймар - 5:5, Бертран Траоре - 5:5 (вратарь), Пабло Сарабия - 6:5.

«ПСЖ»: Навас, Баккер, Тиаго Силва (Паредес, 90), Курзава (Керер, 70), Маркиньос (Диалло, 114), Гуйе (Эррера, 58), Верратти, Ди Мария, Кимпембе, Неймар, Икарди (Сарабия, 58).

«Лион»: Антони Лопеш, Марсал, Марсело (Андерсен, 81), Денайер, Дюбуа (Рафаэл, 86), Ауар, Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 65), Какре, Корне, Депай (Токо-Экамби, 80), Дембеле (Траоре, 80).

Предупреждения: Какре (19), Тиаго Силва (55), Бруно Гимараэс (61), Эррера (79), Марсал (94), Маркиньос (95), Паредес (100), Ди Мария (115).

Удаление: Рафаэл (119).

источник: «Советский спорт»
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