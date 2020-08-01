Родригес может стать частью сделки по переходу Алексея Миранчука в «Милан»

По информации Tuttosport, наставник «Милана» выразил свои пожелания руководству клуба о том, кто ему нужен для усиления состава. В приоритетном списке специалиста значатся Алексей Миранчук из «Локомотива» и Марк Рока из «Эспаньола».

Как сообщает издание, чтобы снизить стоимость трансфера россиянина, «Милан» готов предложить в качестве компенсации швейцарского защитника Рикардо Родригеса.

Ранее сообщалось, что частью сделки по трансферу Миранчука может стать уругвайский полузащитник Диего Лаксальт.

Добавим, что в прошлом сезоне Миранчук провел 32 встречи за «Локомотив» во всех турнирах и записал на свой счет 16 забитых мячей и пять голевых передач.