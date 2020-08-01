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01 августа 06:19
автор: Юрий Нечаев

Артем Дзюба: Вся Европа не любит Россию. В еврокубках любой сомнительный момент судят против нас

«Зенит» в завершившемся сезоне выиграл чемпионат и Кубок России.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба считает, что в еврокубках судьи относятся к российским клубам предвзято.

«Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность. Любой сомнительный момент будут судить против нас», — цитирует Дзюбу «Фонтанка.ру».

Напомним, в текущем сезоне Лиги чемпионов «Зенит» выступал в одной группе с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой». Российский клуб набрал семь очков и занял последнее место в квартете.

источник: «Фонтанка»
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