Артем Дзюба: Вся Европа не любит Россию. В еврокубках любой сомнительный момент судят против нас

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба считает, что в еврокубках судьи относятся к российским клубам предвзято.

«Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность. Любой сомнительный момент будут судить против нас», — цитирует Дзюбу «Фонтанка.ру».

Напомним, в текущем сезоне Лиги чемпионов «Зенит» выступал в одной группе с «РБ Лейпциг», «Лионом» и «Бенфикой». Российский клуб набрал семь очков и занял последнее место в квартете.