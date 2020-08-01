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01 августа 07:42
автор: Юрий Нечаев

Хеведес - о завершении карьеры: Я страдал от того, что не могу проводить больше времени с сыном

Футболист хочет проводить больше времени с семьей.

Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал свое решение завершить карьеру.

«Недавно мы вместе с женой и сыном ездили на юг Франции, и я понял, как важно мне находиться рядом с ребенком. Футбол вдруг стал для меня таким незначительным. Нашему сыну сейчас 21 месяц и, к сожалению, у меня не было возможности проводить с ним много времени в Москве. Я страдал от этого», — цитирует Хеведеса Der Spiegel.

Напомним, 32-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2018 года. Всего за красно-зеленых он провел 50 матчей и забил четыре гола. В составе московского клуба футболист выиграл Кубок и Суперкубок России.

Вместе с «Шальке» Хеведес становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а с «Ювентусом» выигрывал чемпионат и Кубок Италии.

В 2014 году защитник стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

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