Спортивный директор «Байера»: У нас нет официальных предложений по Хавертцу

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес сообщил, что клуб не получал официальных запросов о трансфере полузащитника Кая Хавертца.

«У нас нет предложений. Мы знаем об интересе клубов, но официального предложения нет. Мы несколько раз говорили, что закончим сезон всей командой, включая Кая», — цитирует Рольфеса Bild.

21-летний Хавертц в текущем сезоне провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал девять результативных передач.

В послужном списке игрока семь игр и один забитый мяч в футболке сборной Германии.

Ранее СМИ сообщали, что Хавертц близок к переходу в «Челси».