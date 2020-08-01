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01 августа 09:11
автор: Юрий Нечаев

Спортивный директор «Байера»: У нас нет официальных предложений по Хавертцу

Соглашение игрока с клубом истекает в июне 2022 года.

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес сообщил, что клуб не получал официальных запросов о трансфере полузащитника Кая Хавертца.

«У нас нет предложений. Мы знаем об интересе клубов, но официального предложения нет. Мы несколько раз говорили, что закончим сезон всей командой, включая Кая», — цитирует Рольфеса Bild.

21-летний Хавертц в текущем сезоне провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал девять результативных передач.

В послужном списке игрока семь игр и один забитый мяч в футболке сборной Германии.

Ранее СМИ сообщали, что Хавертц близок к переходу в «Челси».

Добавим, что «Байер» завершил чемпионат Германии на пятом месте. 6 августа команде предстоит на своем поле провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс».

Первая игра завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:1.

источник: Bild
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