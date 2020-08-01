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01 августа 09:58
автор: Юрий Нечаев

«Спартак» представил форму на сезон-2020/21 (фото)

Уже 9 августа красно-белые проведут первый матч сезона.

Московский «Спартак» презентовал форму на новый сезон.

Экипировка выполнена в традиционных, красно-белых цветах.

На форме появилось несколько новых деталей: черные элементы, навеянные чемпионским сезоном и ромбовидный принт, подчеркивающий яркую, как бриллиант, историю клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.

В первом туре чемпионата России 2020/21 «Спартак» на своем поле примет «Сочи». Игра пройдет 9 августа.

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