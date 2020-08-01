«Спартак» представил форму на сезон-2020/21 (фото)

Московский «Спартак» презентовал форму на новый сезон.
Экипировка выполнена в традиционных, красно-белых цветах.
🔥 Наша форма на новый сезон! В ней сразу несколько новых деталей— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 1, 2020
🏆 Черные элементы, навеянные чемпионским сезоном
♦️ Ромбовидный принт, подчеркивающий яркую, как бриллиант, историю клуба
Форму можно купить в наших магазинах и по ссылке: https://t.co/JUs0xpPRos#всезаСпартак pic.twitter.com/XaFqHeVhN5
На форме появилось несколько новых деталей: черные элементы, навеянные чемпионским сезоном и ромбовидный принт, подчеркивающий яркую, как бриллиант, историю клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.