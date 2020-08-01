«Зенит» показал форму на следующий сезон (фото)

«Зенит» продемонстрировал новый комплект формы на следующий сезон.
«В синих цветах — для игр дома, светло-серый комплект — для матчей на выезде», - говорится в сообщении клуба в Twitter.
Новый сезон, новые цели, новая форма 😍! В синих цветах — для игр дома, светло-серый комплект — для матчей на выезде.— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 1, 2020
В продаже на https://t.co/MxzynFan74, в клубных магазинах «Зенита», а также в фирменных магазинах Nike.#ВремяЗенита #Nike pic.twitter.com/9hr3nOhc3U
Напомним, в завершившемся сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, выиграв и чемпионат и Кубок России.