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01 августа 10:45
автор: Юрий Нечаев

Дьяков продолжит выступать за «Спартак-2»

Сегодня возобновляется сезон в ФНЛ.

Защитник Виталий Дьяков внесен в заявку «Спартака-2» на новый сезон.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

31-летний защитник выступает за красно-белых с февраля 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в двух матчах, отметившись одним забитым мячом.

В РПЛ Дьяков известен по выступлению за такие команды, как «Ростов», «Динамо» и «Томь».

Сегодня, в первом туре ФНЛ, «Спартак-2» сыграет в гостях против «Чертаново». Встреча начнется в 15:00 мск.

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