Дьяков продолжит выступать за «Спартак-2»

31-летний защитник выступает за красно-белых с февраля 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в двух матчах, отметившись одним забитым мячом.

Виталий Дьяков продолжит выступление за «Спартак-2». Защитник внесен в заявку команды на сезон Первый матч сезона - уже сегодня. В 15 часов красно-белые проведут гостевой матч с командой «Чертаново» pic.twitter.com/VfiwYvp2Tq

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Защитник Виталий Дьяков внесен в заявку «Спартака-2» на новый сезон.

В РПЛ Дьяков известен по выступлению за такие команды, как «Ростов», «Динамо» и «Томь».

Сегодня, в первом туре ФНЛ, «Спартак-2» сыграет в гостях против «Чертаново». Встреча начнется в 15:00 мск.