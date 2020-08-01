Дьяков продолжит выступать за «Спартак-2»

Защитник Виталий Дьяков внесен в заявку «Спартака-2» на новый сезон.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Виталий Дьяков продолжит выступление за «Спартак-2». Защитник внесен в заявку команды на сезон— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) August 1, 2020
Первый матч сезона - уже сегодня. В 15 часов красно-белые проведут гостевой матч с командой «Чертаново» pic.twitter.com/VfiwYvp2Tq
31-летний защитник выступает за красно-белых с февраля 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в двух матчах, отметившись одним забитым мячом.