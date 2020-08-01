У нападающего «Спартака» Соболева умерла мать

«Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери.

Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери. Саша, держись, мы с тобой! pic.twitter.com/DqlDceR1cp

Соболезнования игроку принес его бывший клуб «Крылья Советов» на своей странице в Twitter.

Саша, держись, мы с тобой!» - говорится в сообщении.

Напомним, Соболев перебрался в «Спартак» из «Крыльев» в январе 2020 года.