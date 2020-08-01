У нападающего «Спартака» Соболева умерла мать

У нападающего «Спартака» Александра Соболева умерла мать.
Соболезнования игроку принес его бывший клуб «Крылья Советов» на своей странице в Twitter.
Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери.— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) August 1, 2020
Саша, держись, мы с тобой! pic.twitter.com/DqlDceR1cp
«Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери.