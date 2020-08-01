«Химки» официально объявили об уходе Юрана

«Химки» официально объявили о том, что главный тренер Сергей Юран покидает команду.
«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении клуба в Twitter.
Напомним, в минувшем сезоне подмосковный клуб под руководством Юрана пробился в РПЛ, заняв второе место в первенстве ФНЛ, а также дошел до финала Кубка страны, где проиграл «Зениту» (0:1).
Ранее сегодня игроки «Химок» написали губернатору московской области Андрею Воробьеву коллективное письмо в поддержку Юрана. Футболисты просят оставить специалиста на посту главного тренера команды.
Сергей Юран покидает «Химки».— ФК Химки (@fc_khimki) August 1, 2020
Под руководством Сергея Юрана красно-чёрные добились повышения в классе и вышли в финал Олимп-Кубка России.
Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/xorpOgymjA