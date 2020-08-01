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01 августа 11:37
автор: Юрий Нечаев

«Химки» официально объявили об уходе Юрана

Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу.

«Химки» официально объявили о том, что главный тренер Сергей Юран покидает команду.

«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Напомним, в минувшем сезоне подмосковный клуб под руководством Юрана пробился в РПЛ, заняв второе место в первенстве ФНЛ, а также дошел до финала Кубка страны, где проиграл «Зениту» (0:1).

Ранее сегодня игроки «Химок» написали губернатору московской области Андрею Воробьеву коллективное письмо в поддержку Юрана. Футболисты просят оставить специалиста на посту главного тренера команды.

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