«Химки» официально объявили об уходе Юрана

«Химки» официально объявили о том, что главный тренер Сергей Юран покидает команду.

«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Напомним, в минувшем сезоне подмосковный клуб под руководством Юрана пробился в РПЛ, заняв второе место в первенстве ФНЛ, а также дошел до финала Кубка страны, где проиграл «Зениту» (0:1).

Ранее сегодня игроки «Химок» написали губернатору московской области Андрею Воробьеву коллективное письмо в поддержку Юрана. Футболисты просят оставить специалиста на посту главного тренера команды.