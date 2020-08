Каранка стал новым главным тренером «Бирмингема»

Отмечается, что контракт с испанцем рассчитан до 30 июня 2023 года. На этом посту он сменил своего соотечественника Пепа Клотета, покинувшего команду за четыре тура до окончания сезона в Чемпионшипе.

Ранее 46-летний специалист возглавлял «Мидлсбро» с 2013 года – по итогам сезона-2015/2016 он вывел команду в АПЛ. В марте 2017-го он покинул клуб. Его последним местом работы был «Ноттингем Форест», который он тренировал с января 2018 по январь 2019 года.

Напомним, что в сезоне-2010/2011 Каранка был ассистентом Жозе Моуринью в мадридском «Реале».

🥁 The news you've all been waiting for...



Blues are delighted to announce that @Karanka has been appointed as our Head Coach.