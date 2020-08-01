Сергей Юран: Я надеюсь, что губернатор Московской области отреагирует на письмо игроков «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал коллективное письмо от игроков клуба в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Футболисты просят оставить специалиста на посту главного тренера команды.

«Ребята написали открытое письмо на имя губернатора Московской области с просьбой оставить меня. Это команда! Футболистов не обманешь. Мы работаем вместе, нам комфортно. Они бьются за Подмосковье, за Химки. Это их искреннее отношение. Я надеюсь, что губернатор отреагирует на письмо ребят. Мы в команде как одна семья. Что на поле, что в быту», — заявил Юран РИА Новости.

Напомним, сегодня «Химки» официально объявили о том, что Юран покидает команду.

В минувшем сезоне подмосковный клуб под руководством специалиста пробился в РПЛ, заняв второе место в первенстве ФНЛ, а также дошел до финала Кубка страны, где проиграл «Зениту» (0:1).