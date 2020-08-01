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01 августа 14:11
автор: Юрий Нечаев

Иван Ордец: Я считаю, что оправдал доверие Новикова

Уже 8 сентября будут сыграны матчи первого тура нового сезона РПЛ.

Защитник «Динамо» Иван Ордец подвел итоги завершившегося сезона и поблагодарил болельщиков, признавших его лучшим игроком клуба в июне и июле.

«Приятные эмоции. Спасибо всей команде за помощь на футбольном поле и, конечно, спасибо болельщикам.

Первую половину года я сидел в запасе, было сложно. После смены тренера мне стали больше доверять. Считаю, я оправдал это доверие.

Физически было тяжело выдержать темп после возобновления чемпионата. Хорошо, что у нас есть умные футболисты, которые регулировали темп матчей», — цитирует защитника пресс-служба москвичей.

Напомним, «Динамо» завершило сезон на шестом месте в турнирной таблице. Благодаря тому, что «Зенит» выиграл и чемпионат, и Кубок страны, бело-голубые в следующем сезоне смогут принять участие в Лиге Европы.

В первом туре чемпионата-2020/21 «Динамо» сыграет в гостях против «Урала». Встреча состоится 10 августа.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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