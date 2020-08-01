СМИ: Набабкин продлит контракт с ЦСКА

– Сейчас улаживаются нюансы, – сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее стало известно, что стороны достигли предварительной договоренности о новом соглашении, срок которого будет рассчитан до лета 2021 года.

Набабкин перешел в ЦСКА из ФК «Москва» в декабре 2009 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 16 матчах, не отметившись результативными действиями. В общей сложности он провел за команду 249 игр, забил четыре гола и отдал десять ассистов. Кирилл является трехкратным чемпионом России (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016).