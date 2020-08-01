Шелия перешел в «Ахмат», игрок взял номер Глушакова

Отмечается, что 31-летний вратарь подписал с грозненцами контракт по схеме «2+1». Примечательно, что игрок взял 88-й номер, под которым выступал полузащитник Денис Глушаков.
Минувший сезон Шелия провел в «Тамбове» – на его счету 29 матчей, в которых он пропустил 41 гол и шесть раз сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. Ранее он играл за «Балтику», брянское «Динамо», «Уфу» и «Енисей».
Голкипер Гиорги Шелия, выступавший в минувшем сезоне за «Тамбов», перешел в «Ахмат».— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 1, 2020
Сегодня вратарь подписал контракт с грозненским клубом по схеме 2+1.
За «Ахмат» Шелия будет играть под номером 88.
Добро пожаловать, Гиорги! pic.twitter.com/SDR33yh2zT
источник: ФК «Ахмат»