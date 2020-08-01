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01 августа 15:58
автор: Владислав Корегин

Шелия перешел в «Ахмат», игрок взял номер Глушакова

Голкипер Гиорги Шелия продолжит свою карьеру в «Ахмате», сообщает пресс-служба грозненцев.

Отмечается, что 31-летний вратарь подписал с грозненцами контракт по схеме «2+1». Примечательно, что игрок взял 88-й номер, под которым выступал полузащитник Денис Глушаков.

Минувший сезон Шелия провел в «Тамбове» – на его счету 29 матчей, в которых он пропустил 41 гол и шесть раз сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. Ранее он играл за «Балтику», брянское «Динамо», «Уфу» и «Енисей».

источник: ФК «Ахмат»
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