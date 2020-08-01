«Енисей» одержал волевую победу над «Иртышом»

Счет в матче открыли хозяева – на 20-й минуте гол забил полузащитник Антон Кротов. Спустя 13 минут хавбек красноярской команды Александр Галимов уравнял шансы команд. Победу гостям принес точный удар полузащитника Александра Ломакина (83).
В следующем туре «Енисей» сыграет дома с брянским «Динамо», а «Иртыш» отправится в гости к «Нижнему Новгороду». Оба матча пройдут 8 августа.
ФНЛ
1-й тур
«Иртыш» (Омск) – «Енисей» (Красноярск) – 1:2 (1:1)
Голы: Кротов, 20 – Галимов, 33. Ломакин, 83.
источник: «Советский спорт»