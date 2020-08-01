«Енисей» одержал волевую победу над «Иртышом»

«Какой-то бред». Газизов отреагировал на новость о его причастности к увольнению Юрана из «Химок»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг слова бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что он причастен к увольнению 51-летнего специалиста из подмосковной команды.