«Химки» подтвердили назначение Гунько главным тренером (фото)

Новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько, сообщает официальный сайт красно-черных.

44-летний специалист сменил на своем посту Сергея Юрана, под руководством которого «Химки» вернулись в РПЛ и дошли до финала Кубка России. Ранее в субботу подмосковный клуб объявил об уходе Юрана.

Гунько работал тренером в академии «Спартака», дубле и второй команде красно-белых. В 2014 году он был исполняющим обязанности главного тренера основы после отставки Валерия Карпина.

«Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным, – прокомментировал свое назначение Гунько. – Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду премьер-лиги».

Дебют Гунько в «Химках» состоится 8 августа в матче первого тура РПЛ с ЦСКА.