Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона РПЛ

Как сообщает пресс-служба лиги, в голосовании по определению победителя участвовали капитаны и главные тренеры команд Тинькофф РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала «Матч Премьер», а также представители средств массовой информации.
Отмечается, что 19-летнего грузинского полузащитника поставили на первое место 11 участников голосования.
Ранее стало известно, что наставник «Зенита» Сергей Семак стал обладателем награды лучшему тренеру завершившегося сезона российской премьер-лиги.
источник: РПЛ