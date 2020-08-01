Дзюба стал лучшим игроком сезона РПЛ

По информации пресс-службы лиги, в голосовании по определению победителя участвовали капитаны и главные тренеры команд Российской Премьер-лиги, главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов, эксперты телеканала «Матч Премьер», а также представители ведущих СМИ страны.

В минувшем сезоне 31-летний форвард принял участие в 37 матчах, забил 21 гол и отдал 16 ассистов. Его команда защитила титул чемпионов России.

Ранее стало известно, что наставник петербургского клуба Сергей Семак стал обладателем награды лучшему тренеру РПЛ сезона-2019/2020.