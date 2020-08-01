Полузащитник «Ростова» Осинов арендован «Нижним Новгородом»

Пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что 19-летний полузащитник команды Михаил Осинов продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

В минувшем сезоне игрок был капитаном молодежного состава ростовчан – в 20 матчах он забил семь голов и отдал семь ассистов.

За основную команду Осинов провел лишь одну встречу, выйдя на замену в 1/16 финала Кубка России с «Сызранью-2003» (4:0).