Полузащитник «Ростова» Осинов арендован «Нижним Новгородом»

Пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что 19-летний полузащитник команды Михаил Осинов продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».
В минувшем сезоне игрок был капитаном молодежного состава ростовчан – в 20 матчах он забил семь голов и отдал семь ассистов.
За основную команду Осинов провел лишь одну встречу, выйдя на замену в 1/16 финала Кубка России с «Сызранью-2003» (4:0).
Михаил Осинов в новом сезоне будет выступать за «Нижний Новгород» (ФНЛ)— Football Club Rostov (@rostovfc) August 1, 2020
В минувшем сезоне 19-летний капитан молодежки провел 20 матчей в молодежном первенстве и забил 7 мячей.
Желаем Михаилу удачного выступления!#МыРостов pic.twitter.com/ub1bXf8rEn