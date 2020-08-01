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01 августа 19:26

Шамиль Газизов: Все сейчас смеются, но по Урунову есть предложение в районе 5-6 миллионов евро

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал об интересе к полузащитнику «Уфы» Остону Урунову со стороны иностранных клубов.

- Все сейчас смеются, но по Урунову есть предложение в районе 5-6 миллионов евро. Это все знают, и это не касается РПЛ. Люди, которые в футбольной теме, знают об этом, а люди, которые не соображают в этой теме, говорят о другом.

Кто говорит, что «Уфа» отдает его дешевле в «Спартак»? Есть различные варианты взаимодействия - можно больше заработать оттого, что игрок дальше уйдет, или за счет того, что уходит один, а приходят другие, - передает слова Газизова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Урунов в начале следующей недели пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта со «Спартаком».

Напомним, что 19-летний хавбек перешел в «Уфу» из ташкентского «Локомотив» в феврале 2020 года за 1 миллион евро. С тех пор он провел за клуб десять матчей и заработал две желтые карточки.

источник: ТАСС
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