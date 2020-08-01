Марко Николич: До разговора с Кокориным мне никто не говорил, что сделка невозможна

- Разговаривал с Сашей два или три раза. Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам. Но сейчас это не так важно. Он не наш игрок, Саша перейдет в другой клуб. Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать.

Что касается разговоров, что сделка сорвалась не по спортивным причинам, а из-за Пака… Я в России два месяца. Не знаю, кто и что сделал, по какой причине. До разговора с Сашей мне никто не говорил, что сделка невозможна. Не хочу больше говорить об этом, - передает слова Николича «Чемпионат».

Накануне появилась информация, что 29-летний нападающий согласовал с красно-белыми трехлетнее соглашение. При этом в СМИ сообщалось об интересе к форварду со стороны московских «Локомотива» и «Динамо». Сам Кокорин рассказывал, что не возражал бы против перехода в зарубежный клуб.

Напомним, форвард, права на которого до конца июля принадлежали «Зениту», вторую часть сезона завершившегося чемпионата России провел в аренде в «Сочи». В десяти матчах за сочинскую команду нападающий забил семь голов и три раза ассистировал партнерам.