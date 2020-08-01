Борис Игнатьев: Кокорин выиграл от перехода в «Спартак», а «Зенит» - нет

- От перехода в «Спартак» выиграет прежде всего сам Кокорин. Наверное, Кокорин считает, что сильнее всех тех игроков, которые есть в атаке «Спартака». Или ему говорили, что обязательно будет играть. Самое главное в этом переходе – интересы Кокорина. Кокорин выиграл от перехода в «Спартак», а «Зенит» не выиграл. Не скажу, что «Зенит» проиграл от ухода Александра, ведь мы не знаем деталей перехода, - приводит слова Игнатьева «РИА Новости».

Накануне появилась информация, что 29-летний нападающий согласовал с красно-белыми трехлетнее соглашение.

Напомним, форвард, права на которого до конца июля принадлежали «Зениту», вторую часть сезона завершившегося чемпионата России провел в аренде в «Сочи». В десяти матчах за сочинскую команду нападающий забил семь голов и три раза ассистировал партнерам.