Во время церемонии награждения нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг уронил трофей, в результате чего у кубка отвалилось основание.

Напомним, что благодаря победе в Кубке страны «Арсенал» получил право выступить на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги Европы.

