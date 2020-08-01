ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 августа 22:47

Вадим Евсеев: Как я мог уйти вместе с Газизовым?

Главный тренер «Уфы» прокомментировал слухи о том, что мог перейти в «Спартак» вслед за Шамилем Газизовым.

- Как я мог уйти вместе с ним? Как чемодан что ли? Моя цель - работать и быть востребованным тренером. Слухи о том, что я могу уйти в «Спартак» или «Локомотив»? Эти клубы имеют для меня равнозначное значение, - сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что 10 июля генеральный директор «Уфы» Газизов перешел на аналогичную должность в московском «Спартаке». Позже в СМИ появилась информация, что Евсеев может сменить немецкого специалиста Доминико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стартует Женская футбольная лига«Спартак» и «Локомотив» включились в борьбу за КокоринаТалалаев – главный тренер «Ахмата»Фото: Как выглядит самая сексуальная спортсменка мира?Хореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуФото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакцию
Гол Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Кальяри»
Футболисты «Милана» одержали победу над «Кальяри» в заключительном туре чемпионата Италии.
01.08.2020 23:36
Футбол
Директор «Чертаново»: В «Манчестер Юнайтед» назвали дебют Пиняева великолепным
Директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что в английском клубе оценили дебют Сергея Пиняева.
01.08.2020 22:55
Футбол
Вадим Евсеев: Как я мог уйти вместе с Газизовым?
Главный тренер «Уфы» прокомментировал слухи о том, что мог перейти в «Спартак» вслед за Шамилем Газизовым.
01.08.2020 22:47
Футбол
Футболисты «Арсенала» сломали кубок Англии (видео)
В субботу «Арсенал» обыграл «Челси» в финальном матче Кубка Англии со счетом 2:1.
01.08.2020 22:19
Футбол
«Арсенал» завоевал право выступить в Лиге Европы
В субботу «Арсенал» обыграл «Челси» в финальном матче Кубка Англии со счетом 2:1.
01.08.2020 22:06
Футбол
«Арсенал» обыграл «Челси» и в 14-й раз завоевал Кубок Англии
Футболисты «Арсенала» одержали волевую победу над «Челси» в финальном матче Кубка Англии.
01.08.2020 21:34
Футбол
Крыховяк и Миранчук – лучшие игроки «Локомотива» в сезоне
Полузащитники Алексей Миранчук и Гжегож Крыховяк признаны болельщиками «Локомотива» лучшим игроками московского клуба в сезоне-2019/20.
01.08.2020 21:15
Футбол
«СКА-Хабаровск» на выезде обыграл «Аланию»
Футболисты «СКА-Хабаровск» обыграли «Аланию» в гостевом матче 1-го тура первенства ФНЛ со счетом 4:2.
01.08.2020 21:04
Футбол
Борис Игнатьев: Кокорин выиграл от перехода в «Спартак», а «Зенит» - нет
Бывший главный тренер сборной России считает, что от Александр Кокорин выиграет от перехода в «Спартак».
01.08.2020 20:47
Футбол
Марко Николич: До разговора с Кокориным мне никто не говорил, что сделка невозможна
Главный тренер «Локомотива» прокомментировал сорвавшуюся сделку по переходу в команду нападающего Александра Кокорина.
01.08.2020 20:30
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика