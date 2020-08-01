Вадим Евсеев: Как я мог уйти вместе с Газизовым?

- Как я мог уйти вместе с ним? Как чемодан что ли? Моя цель - работать и быть востребованным тренером. Слухи о том, что я могу уйти в «Спартак» или «Локомотив»? Эти клубы имеют для меня равнозначное значение, - сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что 10 июля генеральный директор «Уфы» Газизов перешел на аналогичную должность в московском «Спартаке». Позже в СМИ появилась информация, что Евсеев может сменить немецкого специалиста Доминико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.