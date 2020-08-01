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01 августа 23:40

«Ювентус» впервые в сезоне уступил в двух матчах кряду

Футболисты «Ромы» одержали волевую победу над «Ювентусом» в заключительном матче чемпионата Италии со счетом 3:1.

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе римской команды голами отметились Никола Калинич (23-я минута) и Диего Перотти (44, 52), у туринского клуба отличился Гонсало Игуаин (5).3

Отметим, что «Ювентус» в первые за сезон потерпел два поражения подряд – в прошлом туре туринская команда в гостях проиграла «Кальяри» со счетом 0:2.

Добавим, что по итогам чемпионата «Ювентус», набрав 83 очка, занял первое место, «Рома», имея в активе 70 очков, расположилась на пятой строчке в турнирной таблице серии А.

источник: «Советский спорт»
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