«Лацио» проиграл «Наполи» и упустил возможность занять третье место в чемпионате

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Фабиан Руис (9-я минута), Лоренцо Инсинье (54, пен.) и Маттео Политано (90+3), у римского клуба точным ударом отличился Чиро Иммобиле (22).

Таким образом, «Лацио» не смог обойти «Аталанту» в турнирной таблице серии и занял четвертое место в итоговой таблице серии А, уступив клубу из Бергамо лишь по дополнительным показателям. «Наполи» набрал 62 очка и по итогам сезона расположился на седьмой строчке.