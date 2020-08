Второй гол «Милана» в этой встрече забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, для которого этот мяч стал десятым в текущем чемпионате.

Таким образом, швед стал самым возрастным футболистом (38 лет и 302 дня), которому удалось забить за один сезон десять и более голов.

38 & 302 - Zlatan #Ibrahimovic is the oldest player to score 10+ in a single Serie A campaign (38 years and 302 days). Bionic.#MilanCagliari #Milan pic.twitter.com/H0ScFW1U92