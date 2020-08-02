Роналду – о чемпионстве «Ювентуса»: Кажется, что это было легко и просто, но это не так

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оставил запись в соцсети после награждения золотых медалей серии А.

«Счастлив выиграть чемпионство для «Ювентуса». Кажется, что это было легко и просто, но это не так. Победы достигаются за счет таланта, работы и преданности своему делу. У нас есть силы и желание стать лучше, чем раньше! Вперед за третьим титулом!», – написал португалец, выступающий за «старую синьору» с 2018 года.

В минувшем сезоне серии А 35-летний Роналду провел 45 матчей, забил 35 голов и отдал семь голевых передач.