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02 августа 06:16
автор: Артур Гичунцев

Роналду – о чемпионстве «Ювентуса»: Кажется, что это было легко и просто, но это не так

Туринцы выиграли трофей в девятый раз кряду, а Роналду стал чемпионом Италии во второй раз.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оставил запись в соцсети после награждения золотых медалей серии А.

«Счастлив выиграть чемпионство для «Ювентуса». Кажется, что это было легко и просто, но это не так. Победы достигаются за счет таланта, работы и преданности своему делу. У нас есть силы и желание стать лучше, чем раньше! Вперед за третьим титулом!», – написал португалец, выступающий за «старую синьору» с 2018 года.

В минувшем сезоне серии А 35-летний Роналду провел 45 матчей, забил 35 голов и отдал семь голевых передач.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

источник: «Советский спорт»
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Роналду – о чемпионстве «Ювентуса»: Кажется, что это было легко и просто, но это не так
Туринцы выиграли трофей в девятый раз кряду, а Роналду стал чемпионом Италии во второй раз.
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