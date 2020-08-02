Президент «Барселоны»: Артур не уважает партнеров по команде

Глава «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал поведение полузащитника Артура Рамоса.

Футболист, купленный у «Гремио» в 2018 году, был продан в «Ювентус» и присоединиться к новой команде по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что он не хотел уходить в итальянский клуб, за что был переведен в дубль.

«Артур проявил неуважение к болельщикам, руководству и даже к партнерам по команде. Он по-прежнему важен для нас и может помочь.

Честно говоря, я не вижу логики в его поступках. Он обещал вернуться, а чуть позже позвонил и сказал, что останется в Бразилии. Ничего не понимаю. Будем разбираться, потому что он не имеет права вести себя подобным образом», – цитирует функционера Diario Sport.